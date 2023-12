Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Heckscheibe eingeschlagen - Einbruch in Café - Anhänger gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Heckscheibe eingeschlagen

Romrod. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Samstag (02.12.) die Heckscheibe eines schwarzen Hyundai ix35 ein. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Alsfelder Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Café

Alsfeld. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.12.) unerlaubt in ein Café in der Mainzer Gasse. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Geschäftsräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter hinterließen allerdings rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Alsfeld. Einen am Fahrbahnrand in der Hersfelder Straße abgestellten, blauen Pkw-Anhänger des Herstellers Stema stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.12.). Der Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen KS-U 1344 hat einen Wert von etwa 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

