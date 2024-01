POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Schwegenheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei an der Grundschule in Schwegenheim Schulwegkontrollen durch. Innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums mussten drei Verwarnungen wegen nicht vorschriftsmäßig gesicherter Kinder ausgesprochen werden. Zudem wurden an fünf Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: ...

mehr