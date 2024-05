Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Verkehrsunfall mit Verletzten; 2. Schneverdingen, Einbruch in Wohnhaus; 3. Schneverdingen, Zigarettenautomat aufgebrochen

1. Soltau, Auffahrunfall mit Verletzten

Am Freitagnachmittag kam es in Soltau, auf der Kreisstraße 9, zwischen dem Heide Park und dem Kreisverkehr "Grüne Aue", in dem sich stauenden Verkehr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Hierbei wurden die Beifahrerinnen der beteiligten Fahrzeuge jeweils leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

2. Schneverdingen, Einbruch in Wohnhaus

Im Laufe der letzten Woche drangen Einbrecher im Schmetterlingsweg in Schneverdingen gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus ein. Nachdem das Haus nach Diebesgut durchsucht wurde, flüchtete die unbekannte Täterschaft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191-93800 zu melden.

3. Schneverdingen, Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Heberer Straße in Schneverdingen und entwendeten die darin befindlichen Tabakwaren sowie das Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

