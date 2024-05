Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 7: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs; Schneverdingen: Scheune aufgebrochen; Schneverdingen: Einbruch; Walsrode: Auto entwendet; Bispingen: Unfall

Heidekreis (ots)

22.05.2024 / Erneute Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Walsrode/A 7: Einsatzkräfte der Polizeidirektion Lüneburg führten am vergangenen Mittwoch eine Schwerpunktkontrolle auf der Autobahn 7, am Parkplatz Wolfsgrund West, durch. Dabei fokussierten sich die kontrollierenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf das Thema Ladungssicherung im gewerblichen Güterverkehr. Während der rund fünfstündigen Aktion wurden insgesamt 28 Sattelzüge kontrolliert. Dabei konnten an 16 Fahrzeugen zum Teil erhebliche Mängel an der Ladungssicherung festgestellt werden. Die Beanstandungsquote von 57 % zeigt, dass die Sicherung der mitgeführten Ladung offensichtlich noch immer nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt wird. Es wurden schlussendlich 22 Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

22.05.2024 / Scheune aufgebrochen

Schneverdingen: In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer verschlossenen Scheune im Seehorst. Zudem betraten die Täter zwei weitere Scheunen, die unverschlossen waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

23.05.2024 / Einbruch

Schneverdingen: Unbekannte drangen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Oststraße ein. Hierfür hebelten die Täter eine Tür auf. Ob Diebesgut erbeutet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

23.05.2024 / Auto entwendet

Walsrode: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte einen schwarzen BMW X5 (Baujahr 2010), der zuvor am Fahrbahnrand der Horststraße abgestellt wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

23.05.2024 / Unfall

Bispingen: Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 63-jähriger Mann aus Cuxhaven mit seinem Auto von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Hauptstraße und übersah dabei den fließenden Verkehr. Es kam zu Zusammenstößen mit zwei vorbeifahrenden Fahrzeugen. Dabei wurde eine 31-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell