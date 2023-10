Polizei Hamburg

POL-HH: 231030-1. "Süßes oder Saures!" - Die Polizei Hamburg wünscht eine schaurig-schöne Halloween-Zeit

Hamburg (ots)

Am Dienstag wird in Hamburg wieder Halloween gefeiert. Als gruselige Geister verkleidete Kinder und Jugendliche ziehen in den Abendstunden von Haus zu Haus und fordern "Süßes oder Saures!". Wer dann keine Süßigkeiten gibt, dem werden traditionsgemäß Streiche gespielt. Der zumeist harmlose Schabernack ärgert die Bewohner, hat ansonsten jedoch keine weiteren Konsequenzen. Anders verhält es sich, wenn aus dem vermeintlichen Scherz ungewollt eine Straftat wird.

Die in der Regel nicht böse gemeinten Streiche können nämlich schnell zur Sachbeschädigung werden. Eier an Hauswänden, Böller in Briefkästen oder Zahnpasta auf den Autos der Nachbarn - die kleinen Geister sind sich der möglichen Folgen oft nicht bewusst. Eltern sollten darüber im Vorwege mit ihren Kindern sprechen.

Hinweis für Verkehrsteilnehmer

Verkehrsteilnehmer sollten in den Abendstunden besonders aufmerksam sein, da vorwiegend Kinder und Jugendliche in der Dunkelheit von Tür zu Tür ziehen. Wegen ihrer Verkleidungen könnten sie nur schwer im Straßenverkehr erkennbar sein.

Die Polizei Hamburg wünscht allen großen und kleinen Geistern ein friedliches Halloween-Fest.

Weiterführende Informationen, insbesondere auch Verhaltenstipps für Eltern, finden Sie auch auf den Seiten der ProPK unter www.polizei-beratung.de.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell