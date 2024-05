POL-HK: Rethem-Stöcken: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!; Bad Fallingbostel: Falsche Handwerker; Schwarmstedt: Scheiben zerstört; Soltau: Pedelec-Fahrer mit 1,75 Promille

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

22.05.2024 / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Rethem-Stöcken: Bereits am 15.05.2024 (Mittwoch) kam es zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr in Rethem-Stöcken zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Ein Traktor befuhr nach ersten Erkenntnissen die Straße "Blumental" in Richtung der Bundesstraße 209 und überholte dabei das Kind auf seinem Fahrrad. Bei diesem Überholvorgang verfing sich vermutlich das Kleid des Kindes an dem Anhänger des Traktors, sodass es zum Sturz kam. Der Traktor ist anschließend noch nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Der Traktor fuhr jedoch weiter. Dabei soll es sich um einen älteren blauen oder grünen Traktor mit einem braunen Anhänger gehandelt haben. Der Fahrer wird als Jugendlicher (ca. 15 Jahre) mit schulterlangen blonden Haaren beschrieben. Die Polizei in Rethem (Tel. 05165-291340) sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall und/oder dem Traktor und dessen Fahrer machen können.

21.05.2024 / Falsche Handwerker

Bad Fallingbostel: Zwei unbekannte Männer haben sich am Dienstagmittag, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Ellernstraße verschafft. Hierbei gaben sie sich gegenüber den 93- und 91-jährigen Bewohnern als Handwerker aus. Schlussendlich entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Bargeld. Sie können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich - beide kräftig - beide ca. 30 Jahre - beide ca. 1,65 m bis 1,70 m - beide dunkel gekleidet

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

21.05.2024 / Scheiben zerstört

Schwarmstedt: Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstagabend bis Dienstagmorgen die Einkaufsunterstände eines Supermarktes am Mönkeberg. Die Täter zerstörten hier mehrere Scheiben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

22.05.2024 / Pedelec-Fahrer mit 1,75 Promille

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 58-jährigen Pedelec-Fahrer in Oeningen, der starke Schlangenlinien fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille, sodass der Mann im Nachgang eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

