Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. ED Versuch in Gaststätte 2. Trunkenheit im Verkehr 3. Radfahrer angefahren und geflüchtet 4. VU mit leicht verletzter Person 5. E-Scooter Diebstahl mit Fahndungserfolg

PI Heidekreis (ots)

1.Einbruchsversuch in Gaststätte

Am vergangenen Pfingstwochenende versuchten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag zunächst die Tür zu einer Gaststätte in der Winsener Straße in Soltau aufzuhebeln. Nachdem dieses misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Vermutlich wurde die Täterschaft anschließend bei ihrem Vorgehen gestört und ließ von weiteren Tathandlungen ab. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 05191-93800 entgegen.

2. Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen wurde durch Polizeibeamte des PK Bad Fallingbostel auf der B209 ein langsam fahrender Opel Zafira mit eingeschaltetem Warnblinklicht und Reifenschaden festgestellt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Fallingbostel Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Beim Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

3. VU-Flucht

Am Abend des Pfingstsamstag streift ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW im Relohweg in Wietzendorf einen Fahrradfahrer im Gegenverkehr. Der 25 jährige Radfahrer kommt zu Fall und wird durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern oder seine Personalien zur Schadensregulierung zu hinterlassen.

4. VU endet im Graben

Am Pfingstsonntag, gegen 13:30 Uhr, kam eine 43-Jährige aus Hademstorf mit ihrem Pkw von der Fahrbahn der K134 im Bereich Walsrode (Ortsteil Uetzingen) ab und schleuderte in einen angrenzenden Graben. Die Frau konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde kurz darauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam, ist bislang unklar.

5. E-Scooter Diebstahl mit Fahndungserfolg

Am vergangenen Pfingstsonntag, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizei Walsrode der Diebstahl eines E-Scooters mitgeteilt, der sich kurz zuvor ereignet hatte, so dass sich Polizeibeamte direkt in die Fahndung nach dem Täter samt Gefährt begaben. In der Nähe des Walsroder Bahnhofes stellten die Beamten eine amtsbekannte 36-jährige Walsroderin in Begleitung ihrer 15-jährigen Tochter und eines 16-jährigen Jugendlichen mit dem zuvor entwendeten E-Scooter fest. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigt die 36-Jährige die Beamten und gibt falsche Personalien an. Außerdem stellte sich heraus, dass der 16-Jährige für die Vollstreckung eines Jugendarrestes gesucht wurde. Es wurden gegen die angetroffenen Personen entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Abschließend wurde der 16-Jährige dem Jugendarrest zugeführt.

