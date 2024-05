Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Terrassentür aufgehebelt; Schwarmstedt: Ladendiebe festgestellt; Walsrode: Einbruch in Einfamilienhaus

Heidekreis (ots)

16.05.2024 / Terrassentür aufgehebelt

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Zeit von Montag bis Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Eichenstrücken in Wintermoor ein. Zum Einstieg wurde die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

16.05.2024 / Ladendiebe festgestellt

Schwarmstedt: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion wurden am Donnerstagmittag zu einem Ladendiebstahl am Mönkeberg gerufen. Hier wurden schlussendlich drei männliche Ladendiebe festgestellt, die zunächst beim gemeinschaftlichen Diebstahl von Alkohol ertappt wurden. Die anschließende Durchsuchung des mitgeführten Autos führte darüber hinaus zum weiteren Auffinden von Diebesgut, das unter anderem auch aus den umliegenden Geschäften stammte. Die drei Männer, die allesamt aus dem EU-Ausland stammen, wurden abschließend erkennungsdienstlich behandelt.

16.05.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus Walsrode: Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Geibelstraße ein. Zuvor hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster auf. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

