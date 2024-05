POL-HK: Schneverdingen: Scheibe eingeschlagen; Neuenkirchen: Trunkenheit im Straßenverkehr; Wietzendorf: Mit 1,88 Promille am Steuer; Heidekreis/A 7: Geschwindigkeitsmessungen

Heidekreis (ots) - 13.05.2024 / In Werkstatt eingebrochen Soltau: In der Zeit vom 03.05.2024 bis 13.05.2024 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in Stübeckshorn. Die Täter entwendeten dabei Arbeitsgeräte in Wert von etwa 3500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter ...

