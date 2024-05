Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch; Eickeloh: Metallkasse entwendet; Soltau: Diesel entwendet; Schneverdingen: Geldbörse entwendet; Walsrode: Unfall im stockenden Verkehr

Heidekreis (ots)

13.05.2024 / In Werkstatt eingebrochen

Soltau: In der Zeit vom 03.05.2024 bis 13.05.2024 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in Stübeckshorn. Die Täter entwendeten dabei Arbeitsgeräte in Wert von etwa 3500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

13.05.2924 / Metallkasse entwendet

Eickeloh: Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend und Montagmorgen die einbetonierte Metallkasse eines Blumenfeldes, das in der Walsroder Straße liegt. Die Täter haben hierfür vermutlich einen Winkelschleifer genutzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

13.05.2024 / Diesel entwendet

Soltau: In der Zeit von Mittwoch (08.05.2024) bis Montag (13.05.2024) entwendeten Unbekannte etwa 700 Liter Dieselkraftstoff aus drei Baumaschinen, die sich auf einer Baustelle in der Wietzendorfer Straße befanden. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

13.05.2024 / Geldbörse entwendet

Schneverdingen: Unbekannte schlugen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die Scheibe eines Autos ein, das im Höpener Weg stand. Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurde schließlich eine Geldbörse entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

13.05.2024 / Unfall im stockenden Verkehr Walsrode: Eine 23-jährige Autofahrerin wollte am Montagnachmittag bei stockendem Verkehr von der Straße Am Bullerberg in die Quintusstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Motorradfahrer, der an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

