Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, Einbruch in Einfamilienhaus 2. Soltau, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten 3. Wietzendorf: Einbrüche in Meinholz

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen: Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Samstag drangen Unbekannte gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße "Vor den Höfen" in Schneverdingen ein. In dem Wohnhaus durchsuchte die Täterschaft die Räumlichkeiten und entwendete mehrere Schmuckstücke. Hinweise zu auffälligen Feststellungen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

2. Soltau: Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich vor dem Soltauer Rathaus. Beim Abbiegen übersah ein 19-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden Pkw einer 73-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die beteiligten Fahrzeugführer, sowie die weiteren Insassen, leicht verletzt. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei gesperrt.

3. Wietzendorf / Meinholz: In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in mehrere Werkstätten und Scheunen in dem Ortsteil Meinholz ein. Dabei wurde u.a. diverses Werkzeug entwendet. Hinweise zur Tat und / oder verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 05192-9600 entgegen.

