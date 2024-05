Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Leblos in der Böhme; Rethem: Flakgranate; Bad Fallingbostel: Unfall; Munster: 3,28 Promille; Munster: Unfall; Bad Fallingbostel: Unfall; Essel/A 7: Verkehrskontrolle

Heidekreis (ots)

14.05.2024 / Leblos in der Böhme aufgefunden Soltau: Am Dienstagmittag wurde eine leblose Person in der Böhme, südlich von Soltau, aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich beim dem Verstorbenen um einen Mann aus dem hiesigen Bereich. Eine abschließende Identifizierung steht noch aus. Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden deuten, wurden bisher nicht festgestellt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

14.05.2024 / Fund und Sprengung einer Flakgranate Rethem: Der Polizei wurde am frühen Dienstagabend der Fund einer Granate an der Allerbrücke in Rethem gemeldet. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst identifizierte den Fund als Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die vor Ort kontrolliert gesprengt werden musste. Hierfür wurde ein Sicherheitsbereich von rund 300 Meter um den Fundort eingerichtet, wozu auch die kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße 209 zählte. Evakuierungen waren nicht erforderlich. Um 21:30 Uhr konnte der Sicherheitsbereich wieder freigegeben werden.

14.05.2024 / 5-jähriges Kind angefahren

Bad Fallingbostel: Am Dienstag kam es gegen 17:50 Uhr in der Soltauer Straße in Bad Fallingbostel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Kind zuvor mit seinem Fahrrad auf einem dortigen Radweg und wechselte dann unvermittelt auf die Straße. Dort wurde der Junge von einem 82-jährigen Autofahrer erfasst. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein umliegendes Krankenhaus.

14.05.2024 / 3,28 Promille und ohne Führerschein Munster: Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei in der Soltauer Straße den 36-jährigen Fahrer eines Transporters, der zuvor mit einer auffälligen Fahrweise aufgefallen war. Die Einsatzkräfte konnten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von 3,28 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf Nachfrage gab er zudem an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

14.05.2024 / Fußgängerin angefahren

Munster: Eine 41-jährige Autofahrerin übersah am Dienstagmorgen bei einem Abbiegevorgang in der Straße "Am Hanloh" eine 60-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

14.05.2024 / Frontalzusammenstoß

Bad Fallingbostel: Am Dienstagmittag kam es am Kirchplatz in Bad Fallingbostel zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Eine 80-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto, sodass es schließlich zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten, die Unfallverursacherin und ein 48-jähriger Autofahrer, wurden dabei leicht verletzt.

13.05.2924 / Verkehrskontrolle

Essel/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagmittag auf der Raststätte Allertal West einen Kleinbus. Bei dem 45-jährigen Fahrer stellten die Beamten fest, dass dieser ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer saß und zudem unter dem Einfluss von Kokain stand. Ein entsprechender Drogenvortest schlug auf den vorherigen Konsum an, sodass eine Blutprobe entnommen werden musste. Darüber hinaus konnten der Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer den Einsatzkräften nicht erklären, warum sich diverse originalverpackte Gartenartikel im Wert von über 4000 Euro im Fahrzeug befanden. Die Artikel wurden daher sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts auf Hehlerei wurde gegen die beiden Insassen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell