Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankbetrüger flüchten mit Kind im Auto über die A2

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Beckum (FK) - In der Nacht (12.01., 01.50 Uhr) wurde die Polizei über einen Tankbetrug an einer Tankstelle an der Verler Straße informiert. Geflüchtet sei ein mit mehreren Personen besetzter grauer Mercedes in Richtung Autobahn.

Zivil ermittelnden Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Gütersloh fiel der ein solcher Mercedes wenige Zeit später im Bereich eines Rastplatzes der A2 (Fahrtrichtung Dortmund) auf. Trotz der Glätte fuhr der Fahrer des Wagens sehr schnell. In Beckum konnte der Pkw auf dem Rastplatz Brunsberg angehalten und kontrolliert werden. In dem Auto saßen neben Fahrer (23) und Beifahrer (21) auch eine Frau (21) und ein Kleinkind. Alle leben in Berlin. Da das Kennzeichen nicht mit dem ursprünglich durch Zeugen angegebenen Kennzeichen übereinstimmte, wurde das Auto durchsucht. Dabei fanden die Beamten nicht nur das gesuchte Kennzeichen, sondern auch zwei Schreckschusswaffen und einen Blaulicht-Flasher. Alles wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Mit dem Auto durften sie in der Nacht nicht weiterfahren, da es insbesondere an den Reifen erhebliche Mängel aufwies.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell