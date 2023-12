Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.12.2023

Wolfenbüttel (ots)

Fußgänger von Auto angefahren

Wolfenbüttel, Holzmarkt, 10.12.23, 12:00 Uhr

Eine 30-jährige Fahrerin eines VW Polo beabsichtigte an der Einmündung Holzmarkt/Breite Herzogstraße in Wolfenbüttel nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen 46-jährigen Fußgänger, welcher die Breite Herzogstraße an der dortigen grünlichtzeigenden Ampel überquerte. Es kam zu einer Kollision, bei der der Mann leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden.

