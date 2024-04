POL-NE: Alkoholfahrt endet im Krankenhaus

Kaarst (ots) - Am Donnerstag (28.03.), gegen 15:15 Uhr, kam es auf der Neersener Straße, zwischen dem Stodiekring und der Gustav-Heinemann-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 74- jähriger Kaarster befuhr den Radweg der Neersener Straße in Fahrtrichtung Kaarster See, als er mit einem in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer ...

mehr