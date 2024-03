POL-KA: (KA) Karlsruhe - 31-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen 16:25 Uhr und 23:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Karlsruhe-Knielingen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Heckerstraße. Im Inneren betraten die Einbrecher sämtliche Räume und durchwühlten ...

mehr