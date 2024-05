Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/A 7: Lebensmittel gestohlen; Wietzendorf: Schuppen aufgebrochen; Schneverdingen/Insel: Einbrüche in Einfamilienhäuser; A 7: Auffahrunfall am Stauende; A 7: Gegen Mittelschutzplanke

Heidekreis (ots)

19.05.2024 / Lebensmittel gestohlen

Bispingen/A 7: Am Sonntagabend kam es auf der Autobahnraststätte Lüneburger Heide Ost zu zahlreichen Diebstählen von Nahrungsmitteln und Getränken durch Fußballfans. Die Täter, die der Fanszene von Holstein Kiel zugerechnet werden, machten sich danach mit mehreren Reisebussen auf den Weg in Richtung Norden. Einsatzkräfte der Polizei konnten diese Busse kurze Zeit später an der Raststätte Harburger Berge Ost kontrollieren. Dabei wurden rund 270 Personalien festgestellt. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die Ermittlungen übernommen.

20.05.2024 / Schuppen aufgebrochen

Wietzendorf: Unbekannte begaben sich in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, zwischen 0:00 Uhr und 01:15 Uhr, auf ein Grundstück in Suroide. Hier öffneten die Täter mindestens einen unverschlossenen Schuppen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

20.05.2024 / Einbrüche in Einfamilienhäuser

Schneverdingen/Insel: In der Zeit von Samstagmittag bis Montagabend drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Reinsehlener Weg im Ortsteil Insel ein. Zum Einstieg wurde die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt. Zudem verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Stutenstraat", ebenfalls im Ortsteil Insel. Dabei hebelten die Täter zwischen Freitagmittag und Sonntagabend das seitlich gelegene Wohnzimmerfenster auf. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck und Bargeld. Hinweise zu den Taten und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

20.05.2024 / Auffahrunfall am Stauende

Bad Fallingbostel/A 7: Am Vormittag des Pfingstmontags kam es im Baustellenbereich der Autobahn 7, in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer bemerkte hier das vor ihm bremsende Auto zu spät, fuhr auf dieses auf und schob es auf ein weiteres Auto. Bei diesem Zusammenstoß verletzten sich insgesamt drei Personen leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

20.05.2024 / Gegen Mittelschutzplanke

Walsrode/A 7: Am Pfingstmontag, gegen 16:45 Uhr, kam ein Auto von der Autobahn 7, in Fahrtrichtung Hannover, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall wurden drei von fünf Insassen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

