Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Parfüm für 1.400 Euro gestohlen: Bundespolizei nimmt Tatverdächtige fest

Köln (ots)

Am 22. Januar sollen zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren diverse Parfüms aus einem Geschäft im Kölner Hauptbahnhof entwendet haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen sie vorläufig fest und fanden bei dem 27-Jährigen noch Betäubungsmittel sowie eine Waffe auf. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Koblenz nach dem Mann.

Um 17:34 Uhr betraten beide Männer gemeinsam die Parfümerie und verließen rund eine Viertelstunde später getrennt voneinander. Ein Ladendetektiv konnte in dieser Zeit den 27-Jährigen beobachten, wie er diverse Flaschen in einem Einkaufskorb verstaute, jedoch vor Verlassen der Filiale nicht bezahlte. Er verfolgte die Deutschen und informierte die Bundespolizei. Die hinzugeeilten Beamten nahmen die Flüchtigen vorläufig fest und verbrachten sie zur Dienststelle, wo die Bundespolizisten die Identität der Tatverdächtigen feststellten. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten beim 27-Jährigen außerdem einen Schlagring sowie Betäubungsmittel (Marihuana) auf und stellten beides sicher. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft Koblenz zwecks Aufenthaltsermittlung in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung nach dem Festgenommenen fahnden. Die Durchsuchung des 24-Jährigen ergab, dass dieser drei Parfümflaschen in seiner Unterhose versteckt hatte. Der Wert der insgesamt neun gestohlenen Duftflaschen beläuft sich auf 1.409 Euro. Die Uniformierten führten die bereits polizeibekannten Männer schließlich dem Polizeigewahrsam zu und leiteten gegen sie Strafverfahren wegen Diebstahls sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein. Sie werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

