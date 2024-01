Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach brutaler Attacke: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen am Bonner Hauptbahnhof fest

Bonn (ots)

In den Morgenstunden des 23. Januars soll ein 41-jähriger Lette im Bonner Hauptbahnhof eine 41-jährige Kasachin mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann vorläufig fest. Die Geschädigte war so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Bundespolizisten trafen um 01:39 Uhr im Bonner Hauptbahnhof auf eine Kasachin, die offensichtliche Gesichtsverletzungen aufwies. Sie gab an, kurz zuvor von einem Mann wiederholt ins Gesicht geschlagen und getreten worden zu sein. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Tatverdächtigen, griffen den 41-Jährigen auf und stellten seine Identität fest. Zudem führten sie eine Videoauswertung durch. Die Aufnahmen zeigten, wie der Polizeibekannte wiederholt der am Boden liegenden Geschädigten gegen den Körper und ins Gesicht trat, beziehungsweise schlug. Die Uniformierten nahmen den Angreifer daraufhin vorläufig fest und führten einen Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen durch, welcher ca. zwei Promille ergab. Die Beamten verbrachten den Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam Bonn und eröffneten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Festgenommene muss sich vor einem Richter verantworten. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt und wurde dort aufgrund einer Gehirnerschütterung stationär aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell