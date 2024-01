Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots)

Am Freitag (12.01.) gegen 12:00 Uhr streifte eine derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem weißen Pkw (vermutlich SUV) beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße 160 in 69488 Birkenau einen roten Mazda. Etwa 1000 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur ihres Fahrzeuges kosten, welches im Bereich der Beifahrertür und des rechten Außenspiegels beschädigt wurde. Hinweise auf die Unfallverursacherin oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Berichterstatter: Mooser, PHK, PSt. Heppenheim

