Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231229.2 Itzehoe: Drei Tatverdächtige nach Automatenaufbruch vorläufig festgenommen

Itzehoe (ots)

Am Freitag (29.12.23) um 3:56 Uhr meldete der Sicherheitsdienst des Parkhauses am Bahnhof einen Automatenaufbruch an der Wilhelm-Biel-Straße. Im direkten Umfeld konnten Polizeibeamte drei Tatverdächtige stoppen und vorläufig festnehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer (27 und 32 Jahre) und eine 44jährige Frau, alle Personen kommen aus Neumünster. Bei dem 27jährigen Mann fanden die Beamten eine verschlossene Geldkassette, welche das Trio zuvor aus dem Parkautomaten entwendet hatten sowie diverse Tatwerkzeuge. Alle Personen wurden vorläufig festgenommen. Am Automaten entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell