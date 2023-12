Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231229.1 Itzehoe: Auffahrunfall in der Adenaueralle

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag (28.12.23) um 12 Uhr fuhr ein 49jähriger Münsterdorfer mit seinem Auto auf der Adenauerallee. An der Lichtzeichenanlage wartete dieser, um anschließend nach links in die Schumacherallee abzubiegen. Aus Unachtsamkeit fuhr ein hinter ihm fahrender 28jähriger Itzehoer auf das Fahrzeug auf. Beim Aufprall verletzten sich sowohl der Münsterdorfer und seine drei Mitfahrerinnen (43,12 und 11 Jahre) als auch der Itzehoer leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren aber noch fahrbereit. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Unfallbeteiligten vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell