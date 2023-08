Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kollision zwischen Auto und Motorrad: Eine Person schwer verletzt

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Montag (7. August 2023) kam es gegen 06:05 Uhr an der Xantener Straße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines roten Mitsubishi Space befuhr mit seinem Fahrzeug den Ginsterweg und beabsichtigte auf die Xantener Straße in Fahrtrichtung Kalkar abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 36-jährige Mann aus Kalkar ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad (schwarze Yamaha, Modell: YTF-R6) und konnte eine Kollision im Einmündungsbereich der Kreuzung nicht mehr verhindern. Die 19-jährige Motorradfahrerin aus Krefeld stürzte durch die Kollision und musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein regionales Krankenhaus verbracht werden. Während der Mann aus Kalkar unverletzt blieb, entstand sowohl am Pkw als auch am Motorrad erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit für knapp anderthalb Stunden gesperrt. (pp)

