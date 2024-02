Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (161) Hakenkreuze aufgesprüht - Zeugenaufruf

Lauf a.d.Pegnitz/Altdorf (ots)

Bislang Unbekannte haben in Lauf an der Pegnitz am Marktplatz und im Schwarzenbrucker Gemeindeteil Ochenbruck (Landkreis Nürnberger Land) am Bahnhof je ein Hakenkreuz aufgesprüht. Jetzt ermittelt die Schwabacher Kripo.

Bürger teilten der Polizei am Dienstagvormittag (13.02.2024) mit, dass am Hersbrucker Tor in Lauf a. d. Peg und an einem Bahnhofsgebäude in Ochenbruck jeweils ein schwarzes Hakenkreuz aufgesprüht worden war. Der Tatzeitraum ist aktuell nicht näher eingrenzbar. Der Gesamtsachschaden bewegt sich nach ersten Einschätzungen im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Robert Sandmann

