POL-HK: Schwarmstedt: Einbrüche in KiTa, Arztpraxis und Pizzeria; Wietzendorf: Unfall trotz Fahrverbot

PI Heidekreis (ots) - 1.Einbruchsversuch in Gaststätte Am vergangenen Pfingstwochenende versuchten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag zunächst die Tür zu einer Gaststätte in der Winsener Straße in Soltau aufzuhebeln. Nachdem dieses misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Vermutlich wurde die ...

mehr