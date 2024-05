POL-HL: OH-Fehmarn-Mummendorf- Landesstraße 217/ Wer hat´s gesehen? Offensichtlich von der Straße abgekommen

Lübeck (ots) - Schon am 2. Mai (Donnerstag) stießen zwei Fahrzeuge in der Straße Bei der Lohmühle in Lübeck ineinander, nachdem eine Fahrzeugführerin eine durch Ampelanlage geregelte Grundstücksausfahrt verlassen hatte und nach links abbiegen wollte. Beide Beteiligten gaben an, bei grün gefahren zu sein. Um dies zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen. Es war ...

