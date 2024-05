Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Wer hatte grün? - Unfallzeugen gesucht

Lübeck (ots)

Schon am 2. Mai (Donnerstag) stießen zwei Fahrzeuge in der Straße Bei der Lohmühle in Lübeck ineinander, nachdem eine Fahrzeugführerin eine durch Ampelanlage geregelte Grundstücksausfahrt verlassen hatte und nach links abbiegen wollte. Beide Beteiligten gaben an, bei grün gefahren zu sein. Um dies zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen.

Es war etwa 13:00 Uhr am besagten Tag, als eine 74-jährige Stockelsdorferin mit ihrem weißen PKW Hyundai i10 vom Parkplatz zwischen der Sparkasse und dem Schnellrestaurant KFC nach links in die Lohmühle einfuhr. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Ford Transit Custom. Dieser wurde von einem 40-jährigen Lübecker gelenkt. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gaben die beiden Unfallbeteiligten an, jeweils bei grün gefahren zu sein. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

Wer also Hinweise zur Klärung der Streitfrage hat, möge sich mit dem 2. Polizeirevier Lübeck in Verbindung setzen. Die Ermittler sind telefonisch unter 0451 - 1316245 oder per Email unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de zu erreichen.

