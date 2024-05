POL-HL: HL-Schlutup/ Wildschweinbache mit Frischlingen unterwegs

Lübeck (ots) - Am gestrigen Himmelfahrtstag war die Polizei in Lübeck und Ostholstein vorbereitet auf verschiedene Einsatzlagen. Insgesamt verlief der Tag aus polizeilicher Sicht jedoch ruhig. Es kam zu Ruhestörungen durch zu laute Musik, in wenigen Fällen gab es körperliche Auseinandersetzungen und in Lübeck wurden im Drägerpark Feuerwerkskörper gezündet. An ...

mehr