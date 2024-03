Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zwei vollendete und zwei versuchte Kfz-Diebstähle in nur einer Nacht - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24.03.2024 - 25.03.2024) ist es im Norderstedter Stadtteil Harksheide zu gleich vier Taten zum Nachteil von Kraftfahrzeughaltern gekommen. In zwei Fällen scheiterten die unbekannten Täter bei den Versuchen und brachen ihr Vorhaben ab. In zwei Fällen kam es zum Diebstahl der Kraftfahrzeuge.

In der Straße Bargkoppel entwendeten der oder die Täter einen blauen Audi A5 Sportback. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag und wurde um 05.20 Uhr bemerkt. Der Zeitwert des Fahrzeuges wurde bei der Anzeige mit ca. 40.000,- EUR beziffert. Das Fahrzeug entzog sich gegen 07.00 Uhr einer Kontrolle auf der BAB A 12 bei Frankfurt/Oder und hat die Grenze nach Polen um ca. 07.13 Uhr überschritten.

Im Steinkamp wurde dann ein weißer BMW gestohlen. Die Tat ereignete sich hier in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr bis Montag, 08.30 Uhr. Der Zeitwert des Pkw wird hier mit 19.000,- EUR angegeben.

Eine dritte Tat versuchten die unbekannten Täter im Feldweg. Hier konnte eine Anwohnerin beobachten, wie sich zwei männliche Personen auf dem Grundstück und an einem dort abgestellten Daimler-Benz Vito zu schaffen machten. Als die beiden Tatverdächtigen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, brachen sie ihr Vorhaben ab und traten zu Fuß die Flucht an. Beide Personen sollen einen Schal vor dem Gesicht und eine Kapuze auf dem Kopf getragen haben.

Zu einer vorerst letzten bekannten Versuchstat kam es im Stüberg. Durch eine Videoüberwachung kann von einer Tatzeit um 03.55 Uhr ausgegangen werden. Hierbei wurde eine vermutlich männliche Person gefilmt. Die Person trug eine helle Weste mit Kapuze und darunter ein Sweatshirt mit Kapuze. Die Kapuze des Sweatshirts trug die Person über den Kopf gezogen. Weiterhin trug diese Person eine dunkle Hose.

Für alle 4 Fälle werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Feststellung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell