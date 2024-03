POL-SE: Oering - Brand eines Schuppens greift auf Reetdachhaus über - Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Samstag (22./ 23.03.2024) ist es in der Dorfstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 22.03.2024, 18:30 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 10:04 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner ...

mehr