LPI-G: Auf Diebestour

Gera (ots) - Meuselwitz. Früh am Morgen des 14.01.2024 um 02:15 Uhr wurden Anwohner in Meuselwitz, Friedrich-Naumann-Straße durch klirrende Geräusche geweckt. Im Rahmen der Nachschau musste ein 42 - jähriger Bewohner feststellen, dass eine bis dato unbekannte Person die Scheibe einer Zugangstür beschädigt hat und flüchtig war. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Straftatbestand der Sachbeschädigung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

