POL-SE: Elmshorn - 163 Camper nutzten die alljährliche Wiegeaktion der Polizei in Elmshorn

Am Sonntag (24.03.2024) fand beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn die alljährliche Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnanhänger statt.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr konnten Interessierte ihr Fahrzeug oder Gespann kostenfrei wiegen lassen. Das Angebot wurde wieder zahlreich angenommen. 121 Wohnmobile und 42 Wohnwagen wurden gewogen. In elf Fällen wurde eine Überladung festgestellt. Diese Feststellungen betrafen in sechs Fällen Wohnmobile und in fünf Fällen Wohnwagen. Die höchste festgestellte Überladung wurde mit 5 Prozent über dem zulässigen Wert gemessen.

Insgesamt vermeldeten die an der Aktion beteiligten Beamtinnen und Beamten viel Zuspruch und positive Rückmeldungen für diese Aktion.

