Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg/L 326 - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (24.03.2024) ist es in der Hamburger Straße/L 326 in Höhe der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Fußgänger gekommen, in Folge dessen eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 22-Jährige lenkte ihren Fiat Kleinwagen auf der L 326 in Richtung Norderstedt. Zeitgleich trat ein 41-jähriger, in Henstedt-Ulzburg wohnender Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde vom vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst.

Nach Aussagen der Unfallfahrerin schien der Fußgänger alkoholisiert gewesen zu sein. Der genaue Unfallhergang ist bisher jedoch unklar.

Zur Klärung der Unfallursache ordnete der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Kiel die Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen an. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme beim Verletzten an, der im weiteren Verlauf in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

Am Fiat entstand ein leichter Sachschaden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es bisher keine Zeugen, die konkrete Aussagen zum Unfallhergang treffen können. Daher bittet die ermittelnde Polizei in Henstedt-Ulzburg um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04193-99130.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell