Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Festnahme von zwei mutmaßlichen Metalldieben - Polizei sucht für eine weitere Tat Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (22.03.2024) konnte die Polizei in Norderstedt zwei Personen vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, Metallrohre an einem Wohnhaus entwendet zu haben.

Die 36- und 51-jährigen Beschuldigten demontierten gegen 03:40 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Alten Landstraße mehrere Fallrohre für Regenwasser.

Nach einem Zeugenhinweis und der mitgeteilten Personenbeschreibungen konnten die Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen kurz hintereinander noch in Tatortnähe widerstandslos vorläufig festnehmen.

In einem Pkw, der den beiden Personen zugeordnet wurde, konnten weitere Metallrohre in einer niedrigen zweistelligen Stückzahl festgestellt werden, die vermutlich bei vorangegangenen Taten entwendet worden sein könnten.

Die beiden Festgenommenen verbrachten den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam auf der Dienststelle in Norderstedt. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

Zudem kam es in der vorherigen Nacht auf Donnerstag (20./21.03.2024) an einem Gebäude in der Segeberger Chaussee zu einer weiteren Tat, bei der Fallrohre entwendet wurden.

Der Tatzeitraum lag hier von 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr. Der Gesamtwert der Rohre liegt vorläufig geschätzt bei einem hohen dreistelligen Eurobetrag.

Inwiefern die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Norderstedt geprüft.

Zeugenhinweise zur Diebstahlstat in der Segeberger Chaussee werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell