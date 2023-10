Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), AUSCHNIPPE, (ECKE SOLLINGER OBERHÜTTE) Montag, der 09.10.2023, 20:10 Uhr. Ein mit drei Personen besetzter PKW befuhr die Sohlinger Landstraße in Richtung Auschnippe. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer und einer Straßenlaterne. Der PKW samt Insassen überschlug sich und kam, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die Insassen wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Göttingen verbracht. Alle drei konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der PKW wurde abgeschleppt und die Straßenmeisterei wurde informiert. Wer von den Insassen zum Zeitpunkt des Unfall das Fahrzeug führte, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell