Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrkartenautomat angezündet

Kaiserslautern (ots)

Am 23. April 2024 um 21:16 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Kaiserslautern über einen Aufbruchsalarm eines Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Kaiserslautern-Kennelgarten. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern fuhr daraufhin den Haltepunkt an. Vor Ort konnten die Bundespolizisten feststellen, dass das Fahrkartenausgabefach des Automaten brannte. Nachdem der Brand gelöscht war, stellten die Beamten bei der Spurensicherung fest, dass am Fahrkartenautomaten gelbe Farbe anhaftete. In der Nähe des Tatorts trafen die Bundespolizisten drei männliche Personen an. Es handelte es sich um zwei 16-jährige und einen 24-jährigen Deutschen. Bei der Inaugenscheinnahme der Hände stellten die Polizisten bei zwei Personen gelbe Farbanhaftungen fest. Ermittlungen ergaben, dass der Ausgabeschacht mittels Fahrplanauskünften, Desinfektionsmittel und Currypulver in Brand gesetzt wurde. Der Fahrkartenautomat war aufgrund des Brandes nicht mehr funktionstüchtig. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die drei Deutschen aus der Maßnahme entlassen. Gegen die drei Personen wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und dem Besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet.

