BPOL-KL: Bahnbetriebsunfall am HBF Worms

Landau in der Pfalz (ots) - Am frühen Morgen des 3. April 2024 gegen 04:30 Uhr leitete eine Streife der Bundespolizei einen Flixbus von der BAB 65 ab und kontrollierte diesen am Bahnhof in Landau in der Pfalz. Bei der Kontrolle der Insassen stellten die Polizisten einen Mann aus Nigeria fest, der keine gültigen Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland besaß. Die Überprüfung der Personalien des 26-Jährigen ergab, ...

