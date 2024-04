BPOL-KL: Zeugenaufruf - illegale Müllentsorgung

Gau-Bickelheim (ots) - Am Nachmittag des 23. März 2024 kam es am Bahnübergang am Haltepunkt in Gau-Bickelheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein 57-jähriger Deutscher überquerte mit seinem Hund den Bahnübergang trotz eingeschalteter Rotlichtanlage mit Andreaskreuz. Der Triebfahrzeugführer betätigte daraufhin das Warnsignal und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Deutsche und der Hund ...

