Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Körperverletzung am Bahnhof Landstuhl - Zeugenaufruf

Landstuhl (ots)

Am 21. Februar 2024 wurde ein 13-jähriger Deutscher am Bahnhof in Landstuhl in der Unterführung bedroht und zusammengeschlagen. Der Jugendliche verlor aufgrund der Schläge das Bewusstsein, sackte in sich zusammen und lag über einen unbekannten Zeitraum regungslos in der Unterführung. Die Tatverdächtige verließen daraufhin den Tatort. Die Identitäten der 14- und 15-Jährigen konnten im Nachgang ermittelt werden. Gegen die Personen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Geschädigte ist mittlerweile wieder wohlauf.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zu dem bewusstlosen Geschädigten in der Unterführung machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

