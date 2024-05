Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Queichheimer Hauptstraße - Mädchen verletzt sich bei Unfall mit Pedelec

Landau (ots)

Am 11.05.2024, gegen 14 Uhr, fuhr ein 12-jähriges Mädchen ungebremst mit ihrem Pedelec auf einen geparkten PKW auf. Hierbei wurde die Heckscheibe des betroffenen Fahrzeuges beschädigt. Die 12-jährige erklärte, dass sie kurzzeitig auf den Boden geschaut und ein vor ihr befindliches Fahrzeug übersehen habe. Das Mädchen erlitt eine Platzwunde am Kinn und oberflächliche Schürfwunden an den Armen. Sie wurde nach Verständigung ihrer Eltern in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Einwirkung durch Dritte kann zum jetzigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

