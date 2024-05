Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand von drei PKW

Germersheim (ots)

Zu einem Schaden von etwa 50 000 Euro kam es am Samstagmorgen im Industriegebiet / Wörthspitze in Germersheim. Bei Reparaturarbeiten eines Gebrauchtwagenhändlers an einem PKW geriet dieser im Motorraum in Brand. Der Brand griff auf zwei weitere Gebrauchtwagen über und beschädigte diese komplett. Vier weitere dort stehende PKW wurden durch die Hitze leicht beschädigt. Die Feuerwehr aus Germersheim konnte den Brand schnell löschen. Es bestand keinerlei Gefahr für umliegende Gebäude. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell