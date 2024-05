POL-PDLD: Kandel/ BAB65 - Übermüdet Unfall verursacht

Rohrbach (ots) - In der Nacht vom 08.05.2024 auf den 09.05.2024 wurden insgesamt 15 Wahlplakate der Freien Wählergruppe Rohrbach durch bislang unbekannte Täter entwendet. Die Plakate waren an verschiedenen Örtlichkeiten in der Ortsgemeinde angebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf circa 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an ...

