POL-PDLD: Offenbach an der Queich - 10-jähriger Vermisster wohlbehalten festgestellt

Annweiler (ots) - Am heutigen Freitag (10.05.2024) wurden durch die Polizeiwache Annweiler verstärkt Kontrollen im Wellbachtal durchgeführt. Auch war hierbei ein uniformierter Kradfahrer im Einsatz. Bei den Kontrollen wurden zwei Mängelberichte ausgestellt. Ein Motorradfahrer wurde beanzeigt, da er im Überholverbot überholte. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in der ...

mehr