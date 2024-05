POL-PDLD: Rheinzabern - eine Kontrolle mehrere Straftaten

Germersheim (ots) - Gegen 15:10 Uhr konnte am Donnerstagnachmittag ein auffällig schnell fahrendes Mofa in Richthofenstraße in Germersheim kontrolliert werden. Laut dem 17-jährigen Fahrer würde das Mofa bis zu 60 km/h schnell fahren. Durch die Beamten konnten technische Modifikationen am Mofa festgestellt werden, welche durch den Jugendlichen schlussendlich auch bestätigt wurden. Die erforderliche Fahrerlaubnis ...

