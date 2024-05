Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mofafahrer ohne Führerschein

Germersheim (ots)

Gegen 15:10 Uhr konnte am Donnerstagnachmittag ein auffällig schnell fahrendes Mofa in Richthofenstraße in Germersheim kontrolliert werden. Laut dem 17-jährigen Fahrer würde das Mofa bis zu 60 km/h schnell fahren. Durch die Beamten konnten technische Modifikationen am Mofa festgestellt werden, welche durch den Jugendlichen schlussendlich auch bestätigt wurden. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

