Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 4-jähriger Junge verletzt

Edenkoben (ots)

Ein 62 Jahre alter Rennradfahrer kollidierte am Donnerstagmittag (09.05.2024, 16.45 Uhr) in der Villastraße mit einem 4 Jahre alten Jungen, der plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte. Dabei stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden an Händen und Armen zu. Der Junge erlitt eine Platzwunde.

