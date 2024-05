Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leichtverletzte Radfahrerin bei Unfall

Germersheim (ots)

Am Mittwoch, den 08.05.24, ereignete sich gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim, wobei sich eine 38-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine Germersheimerin übersah mit ihrem Pkw die auf dem Fahrradweg fahrende Frau, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Verkehrsteilnehmerin verletzte sich leicht, musste jedoch durch den hinzugerufenen Rettungsdienst nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad wie auch am Pkw entstand Sachschaden.

