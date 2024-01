POL-MA: Mannheim: Autofahrer kracht gegen Laterne

Walldorf (ots) - Am Samstagabend um kurz vor 21 Uhr kollidierte ein 18-jähriger Audi-Fahrer in der Kopernikusstraße mit einem Baum und verletzte sich hierbei leicht. Der junge Mann war auf dem Kleinfeldweg unterwegs und wollte nach rechts in die Kopernikusstraße abbiegen, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und an einem Baum zum Stehen kam. ...

