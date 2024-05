Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/A 7: Lkw-Unfall im Bereich der Baustelle; Soltau: Mit Pedelec verunfallt

Heidekreis (ots)

26.05.2024 / Lkw-Unfall im Bereich der Baustelle

Soltau/A 7: Am Sonntagmorgen kam ein Sattelzug, im Baustellenbereich zwischen Dorfmark und Soltau Süd, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Die Bergung des Sattelzuges sorgte für eine mehrstündige Sperrung des Fahrstreifens, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 7 und in den umliegenden Orten geführt hat. Der 30-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

26.05.2024 / Mit Pedelec verunfallt

Soltau: Am Sonntagabend verunfallte gegen 22:20 Uhr ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Kreisstraße 16 zwischen Frielingen und Leitzingen. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann verletzte sich dabei schwer und wurde daher in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Soltauer alleinbeteiligt.

