POL-FR: Freiburg: 65-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots) - Bereits am Sonntag, 14.04.2024, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 21:30 Uhr etwa 100 kg Altmetall vom Betriebshof einer Holzbaufirma in der Wöllinger Straße in Endingen. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Endingen (07642 9287-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise ...

